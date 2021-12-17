SUB-DDI DETIENE A MUJER CON DROGAS Y POSIBLE IMPLICANCIA EN HECHOS DELICTIVOS EN LA CIUDAD-MIRAMAR-VIDEO

EXCLUSIVO:
AYER JUEVES 16 DE DICIEMBRE, PERSONAL DE LA SUB-DDI MIRAMAR REALIZÓ TRABAJOS INVESTIGATIVOS, DONDE EN EL BARRIO LAS FLORES EN CALLES 78 ENTRE 80 Y 82, SECUESTRÓ UN AUTOMÓVIL CON PEDIDO ACTIVO DE SECUESTRO DEL GRAN BUENOS AIRES, Y TAMBIÉN DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LA INVESTIGACIÓN LUEGO EN EL BARRIO MARÍN DETIENEN A UNA FEMENINA, MAYOR DE EDAD, QUIEN POSEÍA ESTUPEFACIENTES.
LOS DOS ALLANAMIENTOS POR ORDEN DE LA FISCAL
DRA. ANA CARO, CON EL CRÍO. SERGIO GUILLÉN ENCARGADO DE LA SUB-DDI LOCAL Y PERSONAL DE LA REPARTICIÓN.
LA MUJER FUE PUESTA A DISPOCISIÓN DE LA JUSTICIA, LA CUAL
TENDRÁ QUE DAR DECLARACIONES DEL CASO.
NO SE DESCARTA QUE ESTOS ALLANAMIENTOS ESTÉN RELACIONADOS CON ROBOS PERPETRADOS A DOS CIUDADANAS MAYORES DE 97 Y 82 AÑOS DIAS PASADOS.
SEGÚN INFORMACIÓN SE PUDO INVESTIGAR MÁS DE ESTOS CASOS Y NO SE DESCARTAN MÁS DETENCIONES.
AMPLIAREMOS ESTA NOTICIA
INFORMÓ FIGAALVARADO