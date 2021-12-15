NOTA CON EL ABOGADO PENALISTA MARIO RUIZ- MIRAMAR-VIDEO

DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS DEL ÚLTIMO VIERNES, NOS ENCONTRAMOS CON EL ABOGADO PENALISTA MARIO ALBERTO RUIZ.
RECORDAMOS QUE FUE DEFENSOR DE 6 o 9 POLICÍAS ACUSADOS DE
GOLPEAR Y SECUESTRAR A UN JOVEN HACE 5 AÑOS EN EL VIVERO (CASO BLENGIO), DONDE
SOBRESEYÓ DE CULPA Y CARGO A TODO EL PERSONAL POR NO HABER PARTICIPADO EN
NINGÚN HECHO DE ESAS MAGNITUDES, COMPROBANDO QUE FUE MENTIRA LO DENUNCIADO.
NO POR ELLO HABLÓ EN ESTE CASO DE LUCIANO OLIVERA, DONDE UN POLICÍA
EJECUTÓ A ESTE JOVEN DE 16 AÑOS EN VIERNES PRÓXIMO PASADO.
NOS BRINDÓ SU APORTE DEL CASO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA
COMPROMETIDO EN LA DEFENSA DE LOS POLICÍAS INVESTIGADOS.
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NOTA EXCLUSIVA DE FIGAALVARADO