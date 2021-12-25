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MOTOCHORROS ROBAN UNA CARTERA A UNA MUJER

02.20HS: 27 Y 42 UNA MUJER QUE IBA CAMINANDO CON UN
MASCULINO, FUE INTERCEPTADA POR DOS MOTOCHORROS LE ROBAN LA CARTERA A LA MUJER.

ACTUÓ CP


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