DÍA PARA EL RECUERDO Y EL OLVIDO EN MIRAMAR-VIDEO

HOY 10 DE DICIEMBRE SE DESARROLLÓ LA MARCHA PIDIENDO JUSTICIA POR LUCIANO, UN JOVEN QUE FUE ULTIMADO POR UN POLICÍA IRRESPONSABLE.
LUEGO DE HABER PASADO DESDE MUY TEMPRANO LA NOTICIA DEL ASESINATO DE UN MENOR, ESPERÁBAMOS ESTA MARCHA PARA CONTRARRESTAR TANTA AMARGURA Y DESDICHA HUMANA.
A PARTIR DE LAS 18 HORAS, ESTUVIMOS REALIZANDO NUESTRO
TRABAJO PERIODÍSTICO, APOSTADOS FRENTE A LA COMISARÍA LOCAL EN AV. 23 ENTRE 22
Y 24 DE ESTA CIUDAD DE MIRAMAR.
SE ESTABA COMPLETANDO LA MARCHA Y POR CALLE 22 HACIA
AVENIDA 23 LA MUCHEDUMBRE COMENZÓ A UBICARSE A METROS DE LA COMISARÍA.
SE ESCUCHABAN INSULTOS DE TODA CLASE, AMENAZAS POR EL HECHO
ABERRANTE SUCEDIDO, ESTRUENDOS DE PIROTÉCNIA Y DEMÁS.
ESTÁBAMOS FILMANDO Y COMIENZAN A ESCUCHARSE ESTRUENDOS Y
GRITOS, LOS MOTIVOS DE ESTO YA LO SABEMOS, PERO LO QUE NO SABEMOS FUE EL RESTO
DE LO SUCEDIDO.
NINGUNA FUERZA CIUDADANA REALIZÓ O ESGRIMIÓ PRESENCIA PARA EVITAR LOS HECHOS REALIZADOS DE VANDALISMO.
GENTE QUE APARTADA AL SECTOR DE LOS QUE ESTABAN PROTESTANDO,
COMENZÓ A CORRER ALOCADAMENTE, SIN TENER DIRECCIÓN DE SALIDA, SÓLO ERA SALIR
DEL MOMENTO DE CÓLERA.
VOLABAN PIEDRAS DE DISTINTAS DIMENSIONES, BOTELLAS,
PIROTÉCNIA DE ESTRUENDO IMPORTANTE HACIA
EL FRENTE DE LA COMISARÍA, DONDE HABÍA PERSONAL POLICIAL APOSTADO PARA EL
RESGUARDO DE DICHA REPARTICIÓN.
NADIE QUERÍA ESTO, PERO SUCEDIÓ, ESTAS IMÁGENES DE ÉPOCAS VIVIDAS,
QUE RESURGEN CADA TANTO, DEBIDO A QUE UN EFECTIVO, YA SEPARADO DE LA FUERZA, HABÍA
DESENFUNDADO SU ARMA Y GATILLADO CONTRA UN MENOR DE 16 AÑOS.
LA GENTE SE DESBORDÓ Y NO SOLO QUISO COBRARSE LA MUERTE DE
LUCIANO, FUE POR TODO LO SUFRIDO DURANTE AÑOS POR MALOS TRATOS DE POLICÍAS EN SU FUNCIÓN.
ACLARAMOS QUE ESTAMOS A FAVOR DE DICHA PROTESTA, PERO NO DEL
MODO QUE SE LLEVÓ A CABO.
LUEGO SE DIRIGIERON AL PALACIO MUNICIPAL Y CONCEJO DELIBERANTE, Y ALLÍ SE ARROJARON, PIEDRAS, BOTELLAS, BOMBAS MOLOTOF, ROMPIERON ALGUNAS VIDRIERAS Y LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD, DONDE LOS MEDIOS NACIONALES Y ZONALES SE HICIERON UN PICNIC MOSTRANDO LO QUE SUCEDÍA EN LA CIUDAD EN VIVO Y EN DIRECTO
ESTO NO LO FILMAMOS, NO FUIMOS A TESTIFICAR ALGO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO DE QUE HAYA SUCEDIDO DE ESTA MANERA.
TAMPOCO FILMARÍAMOS QUIÉN ESTABA ARROJANDO OBJETOS
CONTUNDENTES CONTRA POLICÍA APOSTADA EN EL LUGAR.
MEDIOS NACIONALES Y LOCALES DABAN A CONOCER EN DIRECTO LOS PORMENORES DE ESTA PROBLEMÁTICA VIOLENTA EN NUESTRA CIUDAD, EN LA QUE TODOS QUEREMOS.
ESTO YA PASÓ UNA VEZ Y NADIE A PESAR DE TENER PRUEBAS
DENUNCIÓ A LOS AUTORES DE ROTURAS Y AMENAZAS AÑOS ATRÁS.
POR ESO NO PONDREMOS IMÁGENES DE CONSTANTE ACCIONAR
VIOLENTO.
CREO QUE FUIMOS INVITADOS A UNA MARCHA PACÍFICA, LA CUAL NO
LO FUE, ACOTAMOS QUE LO REALIZADOS POR MUCHOS SUJETOS, NO AVALAN LA RAZÓN DE LA
PROTESTA.
SEPAN DISCULPAR, PERO ES BUENO APRENDER NO CONSUMIR LO QUE
UNO NO QUIERE, MUCHAS GRACIAS.