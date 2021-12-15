DÍA DE DECLARACIONES: HABLA LA FISCAL DEL CASO LUCIANO OLIVERA, DRA. ANA MARÍA CARO-MIRAMAR-VIDEO

LUEGO DE UNA JORNADA DE DOCE HORAS APROXIMADAMENTE, DE DECLARACIONES SOBRE EL ASESINATO DE LUCIANO OLIVERA, UN MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD,.LA FISCAL DRA. ANA MARÍA CARO NOS BRINDÓ UNAS PALABRAS CON RESPECTO A ESTE CASO. FAMILARES CERCANOS A LA VÍCTIMA DECLARARON SOBRE EL ACCIONAR POLICIAL ESA MADRUGADA TRÁGICA DONDE LUCIANO PIERDE LA VIDA EB MANOS DE MAXIMILIANO GONZÁLEZ, POLICIA DE ESTA CIUDAD, CON UN TIRO CERTERO AL CORAZÓN REALIZADA POR SU ARMA REGLAMENTARIA
PIDIÓ QUE PERSONAS QUE FILMARON UN VIDEO EN EL MOMENTO DEL SUCESO, SE ACERQUEN A LA FISCALÍA A TESTIFICAR, SE DARÁ EL RESGUARDO Y ANONIMATO CORRESPONDIENTE AL AUTOR.