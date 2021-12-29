CASO LUCIANO OLIVERA: SERÍA INMINENTE QUE LOS POLICÍAS DETENIDOS QUEDEN LIBRES-MIRAMAR

ESTÁN SIENDO PATROCINADOS POR ABOGADOS, DONDE ROCÍO MASTRÁNGELO Y KEVIN GUERRACOITIA, EL DR. RAÚL RUIZ (CASO BLENGIO EN MIRAMAR) Y NELSON ALBORNOZ POR EL DR. MAURICIO VARELA.
SE LES IMPUTA EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO AGRAVADO Y FALSO
TESTIMONIO.
ELLOS DIERON SUS
VERSIONES RATIFICANDO LO DICHO ANTERIORMENTE DEL HECHO, Y SE SOLICITÓ LA
EXCARCELACIÓN DEL JUEZ DE GARANTÍAS, POR SER DELITO MENOR Y LA LIBERTAD SERÍA INMINENTE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, DADO POR
EL JUZGADO Nº5 DEL DR. BOMBÍN.
SON DELITOS ESCARCELABLES POR LOS QUE SE LOS IMPUTA.
LO QUE SE PIDE ES JUSTICIA Y ESPERAMOS QUE ASÍ SEA.
SEGURAMENTE PUEDE APELARSE POR PARTE DE FISCALÍA LOCAL.
EN CARÁCTER DE DISPONIBILIDAD DE LA FUERZA, LO RESUELVE LA MISMA SI SERÁN SEPARADOS DE SUS CARGOS.
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO