CASO LUCIANO OLIVERA: SE ESPERAN ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS-HAY VIDEO DEL CASO IMPORTANTE PARA ESTA CAUSA-MIRAMAR

LA FISCAL DRA. ANA MARÍA CARO TRABAJA INCANSABLEMENTE EN ESTE CASO Y HASTA AHORA ES IMPECABLE.
TODOS ESPERAMOS QUE SE RESUELVA POSITIVAMENTE OTORGANDO LA JUSTICIA DEBIDA. SABEMOS QUE LOS TIEMPOS EN RESOLVER CASOS COMO ESTE TARDAN PARA LLEGAR A UNA RESOLUCIÓN FINAL.
SE BUSCA AL AUTOR QUE FILMÓ CASUALMENTE EN LA ZONA ANTES QUE OCURRIERA EL HECHO Y SU DESARROLLO DEL MISMO.
SERÍA IMPORTANTE DAR CON EL AUTOR PARA TENER MEJOR CERTEZA PARA DICTAMINAR JUSTICIA.
POR EL MOMENTO HAY POLICÍAS INVESTIGADOS POR SU ACCIONAR QUE PROTAGONIZARON EL DESENLACE DE ESA NOCHE, DONDE UN FUNCIONARIO POLICIAL ULTIMA A LUCIANO CON UNA BALA EN SU PECHO.
ESPEREMOS Y SEAMOS PACIENTES....TODO LLEGA.