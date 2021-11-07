UN SURFISTA ES ASISTIDO EN EL MUELLE DE MIRAMAR-FALLECIÓ MINUTOS DESPUÉS

09.10HS: EN EL MUELLE EN ESTOS MOMENTOS PERSONAL POLICIAL Y DEL NOSOCOMIO LOCAL DANDO RCP A UN SURFISTA QUE FUE SACADO DEL MAR.
FUE DERIVADO DE URGENCIA AL HOSPITAL PARA PODER COMPENSAR SU ESTADO.
AMPLIAREMOS SI ES PRECISO
LAMENTABLEMENTE A PESAR DEL RESCATE DE LOS COLEGAS Y DE LA RE3ANIMACIÓN EN EL HOSPITAL, FALLECIÓ EL JOVEN.
SE HABÍA TIRADO DEL MUELLE Y SE GOLPEA AL CAER, ESYUABA CONVULSIONANDO Y LO RESCATAN SUS COMPAÑEROS.
LAMENTAMOS LA PÉRDIDA DE ESTE JOVEN, ES PELIGROSO TIRARSE DE ESE LUGAR.