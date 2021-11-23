EN HORAS PÀSADAS DEL MEDIODÍA EN EL SECTOR DEL ANFITEATRO LOLITA TORRES, PERSONAL DEL COMANDO REQUIERE QUE LOS SUJETOS PRESENTEN SU DOCUMENTACIÓNUNO DE ELLOS TENÍA PARADERO JUDICIAL, SE LO NOTIFICÓ A PRESENTARSE EN SEDE JUDICIAL A REGULARIZAR SU SITUACIÓN.
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PERSONAL POLICIAL EN TRABAJOS DE INTERCEPTACIÓN CIUDADANA, NOTIFICA A SUJETO QUE ADEUDA PRESENTACIÓN EN LA JUSTICIA-MIRAMAR
EN HORAS PÀSADAS DEL MEDIODÍA EN EL SECTOR DEL ANFITEATRO LOLITA TORRES, PERSONAL DEL COMANDO REQUIERE QUE LOS SUJETOS PRESENTEN SU DOCUMENTACIÓNUNO DE ELLOS TENÍA PARADERO JUDICIAL, SE LO NOTIFICÓ A PRESENTARSE EN SEDE JUDICIAL A REGULARIZAR SU SITUACIÓN.
Publicadas por Figaalvarado Figaalvarado a la/s martes, noviembre 23, 2021