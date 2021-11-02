NOTA POLÍTICA: JUNTOS REZNIK Y BREGUA-MIRAMAR-VIDEO

LOS COMPONENTES DE JUNTOS , GABRIEL REZNIK Y GUILLERMO BREGUA REALIZARON UN NOTA PARA FIGAALVARADO.
VER VIDEO EN: https://www.facebook.com/figaalvarado/videos/591199792080319
TODOS PIENSAN QUE JUNTOS GANARÁ EN ESTA OPORTUNIDAD, AUNQUE LOS VOTOS ESTARÁN EN LAS URNAS Y TODO PODRÍA CAMBIAR.
OBVIAMENTE LE REALIZAMOS PREGUNTAS POSIBLEMENTE FAVORABLES A JUNTOS, PERO VEMOS LAS COSAS DISTANTES DE UNO Y DE OTRO.
LA NOTA A LOS ENTREVISTADOS LES GUSTÓ MUCHO FUE SENCILLA Y NO TUVO CENSURA ALGUNA, FALTARON IGUAL MUCHAS PREGUNTAS MÁS, PERO ERAN OBVIAS.