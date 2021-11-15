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NOCHE DE FESTEJO EN EL BUNKER DE JUNTOS-MIRAMAR

LUEGO DE FINALIZADA LA VOTACIÓN, NOS DIRIGIMOS AL BUNKER DE "JUNTOS" DONDE ERA TODO ALGARABÍA  POR EL LOGRO REALIZADO, SACAR 5 BANCAS PARA EL HCD.
ESTUVIMOS CASI DESE UN PRINCIPIO DONDE EL PRIMER CANDIDATO A CONCEJAL JOAQUÍN SÁNCHEZ CHARRO ESTABA INCONTENIBLE CELEBRANDO LA VICTORIA OBTENIDA.

TAMBIÉN PASADOS UNOS MINUTOS, DESDE LA UNIDAD BÁSICA RADICAL, SE ACERCARON LOS RESTANTES CANDIDATOS, ENTRE ELLOS MAURO SPADARI Y MÓNICA BATENTTI JUNTO A GRAN COMITIVA.

MARGARITA ARDOUIN, JULIAN PAGLIARDINI COMPLETARON JUNTO A CHARRÓ LOS 5 CONCEJALES A OCUPAR BANCAS EN EL HCD.

NO SÓLO ESO, TAMBIÉN TENDRÁN AHORA LA PRESIDENCIA DEL HCD, DONDE A LA HORA DE DEFINIR CUENTA CON VOTO DOBLE.
TODOS LOS FESTEJOS SE DESARROLLARON CON NORMALIDAD, Y FUE BULLANGUERA LA CARAVANA POR LA CIUDAD.
VER PARTE  DE LA FIESTA DE JUNTOS EN: 

https://www.facebook.com/100001330430786/videos/397767898654735

/https://www.facebook.com/100001330430786/videos/323140089205809/
Publicadas por Figaalvarado a la/s