NOCHE DE FESTEJO EN EL BUNKER DE JUNTOS-MIRAMAR

TAMBIÉN PASADOS UNOS MINUTOS, DESDE LA UNIDAD BÁSICA RADICAL, SE ACERCARON LOS RESTANTES CANDIDATOS, ENTRE ELLOS MAURO SPADARI Y MÓNICA BATENTTI JUNTO A GRAN COMITIVA.
MARGARITA ARDOUIN, JULIAN PAGLIARDINI COMPLETARON JUNTO A CHARRÓ LOS 5 CONCEJALES A OCUPAR BANCAS EN EL HCD.
NO SÓLO ESO, TAMBIÉN TENDRÁN AHORA LA PRESIDENCIA DEL HCD, DONDE A LA HORA DE DEFINIR CUENTA CON VOTO DOBLE.
TODOS LOS FESTEJOS SE DESARROLLARON CON NORMALIDAD, Y FUE BULLANGUERA LA CARAVANA POR LA CIUDAD.
VER PARTE DE LA FIESTA DE JUNTOS EN:
https://www.facebook.com/100001330430786/videos/397767898654735
/https://www.facebook.com/100001330430786/videos/323140089205809/