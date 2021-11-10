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CORTAN LA RUTA 11-MIRAMAR

 

9.45HS: GUARDAVIDAS CORTA LA RUTA 11 CERCA DEL ARROYO LAS BRUSQUITAS.

TRATE DE IR POR OTRO SECTOR.

FOTO ILUSTRATIVA

PASADA UNA HORA LEVANTARON EL CORTE

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