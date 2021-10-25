.

.

UN DEMORADO ZONA LAS FLORES-MIRAMAR

POLICIA LOCAL DETUVO A UN SUJETO, PREVIO ESPERAR QUE EL DUEÑO DEL DOMICILIO UBICADO EN CALLES 9 ENTRE 108 Y 110, SALIERA DEL MISMO.

ÉSTE SUJETO RÁPIDAMENTE AL VER LA ACCIÓN DEL DUEÑO, ESPERÇO UNOS MINUTOS Y SALTANDO UNA PARED INGRESA A LA PROPIEDAD.

ALERTADA LA POLICÍA POR VECINOS, LA MISMA SE DIRIGIÓ  RÁPIDAMENTE Y PUDO UBICAR A ESTA PERSONA, LA CUÁL FUE DERIVADA AL HOSPITAL PARA REALIZAR EL PRECRIO CORRESPONDIENTE.

ESPERAMOS PARTE POLICIAL PARA CORROBORAR LA NOTICIA.

AGRADECEMOS AL SR. JULIO SU INFORMACIÓN.

Publicadas por Figaalvarado a la/s