UN DEMORADO ZONA LAS FLORES-MIRAMAR

POLICIA LOCAL DETUVO A UN SUJETO, PREVIO ESPERAR QUE EL DUEÑO DEL DOMICILIO UBICADO EN CALLES 9 ENTRE 108 Y 110, SALIERA DEL MISMO.
ÉSTE SUJETO RÁPIDAMENTE AL VER LA ACCIÓN DEL DUEÑO, ESPERÇO
UNOS MINUTOS Y SALTANDO UNA PARED INGRESA A LA PROPIEDAD.
ALERTADA LA POLICÍA POR VECINOS, LA MISMA SE DIRIGIÓ RÁPIDAMENTE Y PUDO UBICAR A ESTA PERSONA, LA
CUÁL FUE DERIVADA AL HOSPITAL PARA REALIZAR EL PRECRIO CORRESPONDIENTE.
ESPERAMOS PARTE POLICIAL PARA CORROBORAR LA NOTICIA.
AGRADECEMOS AL SR. JULIO SU INFORMACIÓN.