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REO AMENAZABA DESDE EL PENAL A SU EX CON SU CELULAR-MIRAMAR

LA SUB-DDI  DE GRAL. ALVARADO A LA ORDEN DEL CRÍO. SERGIO GUILLEN, REALIZO UN ALLANAMIENTO EN EL PENAL Nº44 DE BATÁN, A RAÍZ DE AVERIGUACIONES PARA UN ILÍCITO PERPETRADO ANTERIORMENTE DESDE ESE LUGAR.

LOS MOTIVOS SON QUE ESTE SUJETO FUE LLEVADO DETENIDO A ESA INSTITUCIÓN PENAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO, PERO ADEMÁS ACOSABA TELEFÓNICAMENTE A SU VÍCTIMA DESDE EL PENAL.

LAS RÁPIDAS INVESTIGACIONES DONDE LA FISCALÍA LOCAL DIO LA ORDEN DE REQUISAR A ESTE SUJETO EN LA UNIDAD Nº 44 FUERON DADAS POR LA FISCAL DRA. ANA MARÍA CARO.

SE SECUESTRARON ELEMENTOS PARA LA CAUSA UN CELULAR Y EL CHIP EN QUE HABITUALMENTE USABA.

SE CARATULA “DESOBEDIENCIA” CON RESULTADO DEL TRABAJO POLICIAL POSITIVO.

INFORMÓ FIGAALVARADO

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