REO AMENAZABA DESDE EL PENAL A SU EX CON SU CELULAR-MIRAMAR

LA SUB-DDI DE GRAL. ALVARADO A LA ORDEN DEL CRÍO. SERGIO GUILLEN, REALIZO UN ALLANAMIENTO EN EL PENAL Nº44 DE BATÁN, A RAÍZ DE AVERIGUACIONES PARA UN ILÍCITO PERPETRADO ANTERIORMENTE DESDE ESE LUGAR.
LOS MOTIVOS SON QUE ESTE SUJETO FUE LLEVADO DETENIDO A ESA
INSTITUCIÓN PENAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO, PERO ADEMÁS ACOSABA TELEFÓNICAMENTE
A SU VÍCTIMA DESDE EL PENAL.
LAS RÁPIDAS INVESTIGACIONES DONDE LA FISCALÍA LOCAL DIO LA
ORDEN DE REQUISAR A ESTE SUJETO EN LA UNIDAD Nº 44 FUERON DADAS POR LA FISCAL
DRA. ANA MARÍA CARO.
SE SECUESTRARON ELEMENTOS PARA LA CAUSA UN CELULAR Y EL CHIP
EN QUE HABITUALMENTE USABA.
SE CARATULA “DESOBEDIENCIA” CON RESULTADO DEL TRABAJO
POLICIAL POSITIVO.
INFORMÓ FIGAALVARADO