18.10hs: EN CALLES 24 Y 51, EN CERCANÍAS DEL VIVERO, DOS SUJETOS ENCAPUCHADOS ARREBATAN A UNA MUJER AMEDRENTÁNDOLA CON UN PALO SU CARTERA, DONDE LE SUSTRAEN DINERO EN EFECTIVO, DOCUMENTOS Y PERTENENCIAS. LUEGO DEL HECHO HUYEN POR LAS INMEDIACIONES APARENTEMENTE A PIÉ.
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SUPERMERCADO SAN ANDRÉS
ARREBATAN A UNA MUJER SU CARTERA-MIRAMAR
18.10hs: EN CALLES 24 Y 51, EN CERCANÍAS DEL VIVERO, DOS SUJETOS ENCAPUCHADOS ARREBATAN A UNA MUJER AMEDRENTÁNDOLA CON UN PALO SU CARTERA, DONDE LE SUSTRAEN DINERO EN EFECTIVO, DOCUMENTOS Y PERTENENCIAS. LUEGO DEL HECHO HUYEN POR LAS INMEDIACIONES APARENTEMENTE A PIÉ.
Publicadas por Figaalvarado Figaalvarado a la/s domingo, octubre 10, 2021