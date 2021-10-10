.

.

ARREBATAN A UNA MUJER SU CARTERA-MIRAMAR


18.10hs: EN CALLES 24 Y 51, EN CERCANÍAS DEL VIVERO, DOS SUJETOS ENCAPUCHADOS ARREBATAN A UNA MUJER AMEDRENTÁNDOLA CON UN PALO SU CARTERA, DONDE LE SUSTRAEN DINERO EN EFECTIVO, DOCUMENTOS Y PERTENENCIAS. LUEGO DEL HECHO HUYEN POR LAS INMEDIACIONES APARENTEMENTE A PIÉ.

Publicadas por Figaalvarado a la/s