ACCIDENTE EN LA CIUDAD-MIRAMAR-video

UNA MENOR DERIVADA AL HOSPITAL. Y RFEMITIDA A MAR DEL PLATA
SEGÚN ESTUVIMOS AVERIGUANDO, UNA MOTO CIRCULABA POR AV. 23 CON DIRECCIÓN A LA 26 CUANDO DE PRONTO UN SUJETO EN UN FIAT SIENA ABRE LA PUERTA DEL CONDUCTOR EL CUAL ESTABA ESTACIONADO.
VIAJABAN 3 PERSONAS UN MAYOR Y 2 MENORES, QUE NO SABEMOS SI UTILIZABAN CASCO.
UNO DE LOS MENORES, UNA MUJER SUFRE HERIDAS EN SU CUERO CABELLUDO. INMEDIATAMENTE AMBULANCIA LOCAL DERIVA A LA MISMA AL HOSPITAL SIENDO LUEGO LLEVADA A LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA POR SUS HERIDAS.
LAMENTABLEMENTE PERSONAL POLICIAL NO INFORMA LO SUCEDIDO, Y MUCHAS VECES NOS VEMOS A CAMBIAR LOS ESCRITOS DE LAS NOTICIAS.
POR EL MOMENTO LESIONES CULPOSAS.