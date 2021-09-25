UN POLICÍA FUE DETENIDO POR VENTA DE PORNOGRAFÍA INFANTIL-MIRAMAR

AYER POR LA TARDE PERSONAL DE LA SUB-DDI DE MIRAMAR REALIZÓ UN ALLANAMIENTO EN LA VIVIENDA DE UN POLICÍA LOCAL, DONDE ESTE COMERCIALIZABA FOTOS, (VIDEOS A CONFIRMAR) DE MENORES.
HOY ESTE SUJETO, NO QUISO COMPARECER EN LOS ESTRADOS DE MAR DEL PLATA.
DESCONTAMOS QUE EL MISMO FUE SEPARADO DE LAS FUERZAS HASTA TANTO SE CONFIRME O NO, LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN.
ESTABA SIENDO INVESTIGADO POR FUERZAS DEDICADAS A ESTA MODALIDAD LA CUAL ES LAMENTABLE. POR ESTAR EN LA FUERZA POLICIAL, LE PODRÍA CABER MÁS PENA DE LO ESTIPULADO.
AMPLIAREMOS ESTA NOTICIA.