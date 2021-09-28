RESULTADO DE ALLANAMIENTOS EN CTE. NIC. OTAMENDI-VIDEO

PERSONAL DDI EN CONJUNTO CON SUB ESTACIÓN DE COMANDANTE NIC. OTAMENDI, REALIZARON ESTA TARDE, POR ORDEN DE ALLANAMIENTO PEDIDA POR SS. DRA. ROSA FRENDE TITULAR DEL JUZGADO DE GARANTÍAS Nº3, EN EL MARCO CARATULADO “ROBO” ENTRÁMITE POR LA UFI DESENTRALIZADA DE MIRAMAR, A CARGO DE LA DRA. ANA MARÍA CARO, DE DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MAR DEL PLATA.CUYO RESULTADO FUE EL SIGUIENTE:
1)
SALTA AL 500, SE IDENTIFICA A SUJETO DE 20 AÑOS, EL CUAL SE LO NOTIFICA DEL ROBO.
SE NOTIFICA A UN SUJETO DE 74 AÑOS POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL.
SE SECUESTRAN VARIOS CARTUCHOS SIN SEVIR DE CALIBRE 32 Y UN
PAR DEL CALIBRE 22.
UNA ESCOPETA RECORTADA, CON CARTUCHO CALIBRE 16 SIN PERCUTAR. SE SECUESTRA CELULAR SAMSUNG J2 PRIME NEGRO, SIN TARJETAS DE MEMORIA.
DANDO POSITIVO LOS ALLANAMIENTOS, AMBOS SUJETOS SERÁN
INDAGADOS EN LAS PRÓXIMAS HORAS.
INFORMÓ FIGAALVARADO