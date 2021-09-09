PERSECUCIÓN POLICIAL POR AEROPARQUE-3 DETENIDOS-MIRAMAR

15.30HS: PERSONAL POLICIAL EN GENERAL, UBICÓ A 3 SUJETOS QUE HUÍAN POR ZONA RURAL MUY CERCANA AL AEROPARQUE LOCAL Y LA CALERÍA Y SANTA IRENE.
ESPERAMOS QUE POLICÍA NOS AMPLÍE RESULTADO Y LAS RAZONES DE LA PERSECUCIÓN DE LOS SUJETOS QUE APARENTEMENTE ESTABAN CON VEHÍCULO TRASLADÁNDOSE POR LA ZONA DONDE REALIZARON UN ILÍCITO EN UNA ESTANCIA DE SANTA IRENE, LLEVÁNDOSE PERTENENCIAS.
LA ZONA CONFLICTIVA ESTABA IMPOSIBLE DE CIRCULAR Y HUBO MÓVILES QUE SE ENCAJARON EN ALGUNOS SECTORES, Y SERÁN REMOVIDOS DE ESOS LUGARES.
ACTUARON COMANDO DE PATRULLAS Y RURALES
SECUESTRAN EL MÓVIL UTILIZADO EN EL HECHO
SE CARATULA: ROBO EN POBLADO Y EN BANDA
AMPLIAREMOS SI NOS BRINDAN INFORMACIÓN.