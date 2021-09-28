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DOS ALLANAMIENTOS CON RESULTADO POSITIVO-CTE. NIC. OTAMENDI

EN LA LOCALIDAD DE CTE.NICANOR OTAMENDI PERSONAL DE LA SUB-DDI LOCAL Y DE MAR DEL PLATA, EN CALLES  SALTA Y O'HIGGINS, REALIZARON ALLANAMIENTOS, POR UN ROBO DE ESA LOCALIDAD.

SECUESTRARON UNA ESCOPETA RECORTADA CALIBRE 16  Y ELEMENTOS REFERIDOS AL CASO,

POR EL MOMENTO SE CARATULA:  TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y NOTIFICACIÓN POR ROBO.

INTERVIENE FISCALÍA DE FLAGRANCIA DE MAR DEL PLATA Y FISCALÍA DE MIRAMAR, CON LA DRA. ANA MARÍA CARO

PRIMICIA DE FIGAALVARADO- ADELANTO DE TRABAJO POLICIAL. LUEGO PARTE AMPLIADO.

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