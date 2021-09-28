DOS ALLANAMIENTOS CON RESULTADO POSITIVO-CTE. NIC. OTAMENDI

EN LA LOCALIDAD DE CTE.NICANOR OTAMENDI PERSONAL DE LA SUB-DDI LOCAL Y DE MAR DEL PLATA, EN CALLES SALTA Y O'HIGGINS, REALIZARON ALLANAMIENTOS, POR UN ROBO DE ESA LOCALIDAD.
SECUESTRARON UNA ESCOPETA RECORTADA CALIBRE 16 Y ELEMENTOS REFERIDOS AL CASO,
POR EL MOMENTO SE CARATULA: TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y NOTIFICACIÓN POR ROBO.
INTERVIENE FISCALÍA DE FLAGRANCIA DE MAR DEL PLATA Y FISCALÍA DE MIRAMAR, CON LA DRA. ANA MARÍA CARO
PRIMICIA DE FIGAALVARADO- ADELANTO DE TRABAJO POLICIAL. LUEGO PARTE AMPLIADO.