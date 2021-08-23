UN DETENIDO EN DOS ALLANAMIENTOS -MIRAMAR

EN HORAS DE LA TARDE EN CALLES 52 ENTRE 1 Y 1BIS, PERSONAL POLICIAL DE LA SUB-DDI LOCAL AL MANDO DEL CRÍO. SERGIO GUILLÉN, POR ORDEN DE LA DRA. ANA MARÍA CARO, FISCAL LOCAL, EN DOS ALLANAMIENTOS DETUVIERON A UN SUJETO, POR UN ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO EN POBLADO Y EN BANDA Y POR USO DE ARMA.
SE SIGUE INVESTIGANDO LO REALIZADO POR ESOS COMPONENTES DEL DELITO, SEGÚN INFORMACIÓN BRINDADA A FIGAALVARADO, LOS TRABAJOS INVESTIGATIVOS EN ESTOS HECHOS SEGUIRÁN IN VESTIGÁNDOSE POR SER UNA BANDA DONDE FALTAN ALGUNOS COMPONENTES DE ELLA CAPTURAR.
FUE PRIMICIA DE FIGAALVARADO EN SUS GRUPOS DE FACEBOOK´S