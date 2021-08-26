LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. ALVARADO LLAMA A TODO AQUÉL QUE TENGA DERECHOS SOBRE TIERRAS O TERRENOS

POR 3 DÍAS – La Municipalidad de General Alvarado, ubicada en calle 28 Nº 1084, de la ciudad de Miramar, cita y emplaza por diez días a todos aquellos que se consideren con derechos sobre las partidas referentes al predio y/o inmueble que a continuación se detalla y que se encuentra en condiciones de ser adquirido por prescripción administrativa, según Ley 24.320.
Expediente Nº 4038-1275-D-2019 Madre y cuerpo 1
Partida 43596 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 1
Partida 54410 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 2
Partida 51861 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 3
Partida 51862 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 4
Partida 54413 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 10
Partida 51866 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 11
Partida 54414 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 12
Partida 54415 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 14
Partida 51869 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 16
Partida 54416 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 17
Partida 51870 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 18
Partida 51871 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 19
Partida 54417 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 20
Partida 54418 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 21
Partida 51872 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 22
Partida 54419 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 23
Partida 51873 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 24
Partida 51874 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 25
Partida 54420 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A
Mza 29n Parcela 26
Expediente Nº 4038-2663-D-2017
Partida 33139 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 1
Partida 57723 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 2
Partida 57724 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA
23, Mza 6A Parcela 3
Partida 57725 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 4
Partida 57726 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 5
Partida 57727 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA
23, Mza 6A Parcela 6
Partida 57731 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 10
Partida 57732 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 11
Partida 57733 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 12
Partida 57734 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 13
Partida 57735 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 14
Partida 57736 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 15
Partida 57737 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G,
CHACRA 23, Mza 6A Parcela 16