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LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. ALVARADO LLAMA A TODO AQUÉL QUE TENGA DERECHOS SOBRE TIERRAS O TERRENOS


POR 3 DÍAS – La Municipalidad de General Alvarado, ubicada en calle 28 Nº 1084, de la ciudad de Miramar, cita y emplaza por diez días a todos aquellos que se consideren con derechos sobre las partidas referentes al predio y/o inmueble que a continuación se detalla y que se encuentra en condiciones de ser adquirido por prescripción administrativa, según Ley 24.320.

Expediente Nº 4038-1275-D-2019 Madre y cuerpo 1

Partida 43596 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela  1

Partida 54410 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela  2

Partida 51861 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela  3

Partida 51862 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela  4

Partida 54413 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 10

Partida 51866 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 11

Partida 54414 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 12

Partida 54415 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 14

Partida 51869 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 16

Partida 54416 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 17

Partida 51870 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 18

Partida 51871 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 19

Partida 54417 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 20

Partida 54418 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 21

Partida 51872 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 22

Partida 54419 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 23

Partida 51873 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 24

Partida 51874 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 25

Partida 54420 - Nomenclatura Catastral: Cir. VII, Secc. A Mza 29n Parcela 26

 

Expediente Nº 4038-2663-D-2017

Partida 33139 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela  1

Partida 57723 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela  2

Partida 57724 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela  3

Partida 57725 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela  4

Partida 57726 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela  5

Partida 57727 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela  6

Partida 57731 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela 10

Partida 57732 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela 11

Partida 57733 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela 12

Partida 57734 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela 13

Partida 57735 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela 14

Partida 57736 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela 15

Partida 57737 - Nomenclatura Catastral: Cir. V, Secc. G, CHACRA 23, Mza 6A Parcela 16

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