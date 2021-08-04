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INTENTO DE ROBO-BARRIO MARÍN-MIRAMAR
10HS: UNA JOVEN QUE CONDUCÍA UNA BICICLETA FUE INTERCEPTADA POR UN SUJETO, Y LE ARREBATA LA BICICLETA.
EL ACCIONAR POLICIAL HACE QUE REVISANDO LA ZONA ENCUENTRAN EL RODADO EN LA CALLE.
FOTO ILUSTRATIVA
a la/s
miércoles, agosto 04, 2021
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