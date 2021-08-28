Hernán Lombardi visitó la ciudad de Miramar -Video

Hernán Lombardi pre candidato a diputado estuvo hablando sobre el turismo que viene. 3cosas claves Salud. Seguridad. Internet
13.15HS EL PRECANDIDATO A DIPUTADO POR JUNTOS X EL CAMBIO SE PRESENTÓ A DAR UNA CHARLA EXTENSA DE TURISMO Y OTROS COMPONENTES EN ZONA TURÍSTICA EN EL SPA PUERTA DEL BOSQUE.
HABLÓ DE TURISMO Y DE NUEVAS FORMAS QUE LA POBLACIÓN HA OPTADO PARA SOBREVIVIR A LA PANDEMIA, DONDE TANTO LA HOTELERÍA, RESTAURANTES, BALNEARIOS Y OTROS SECTORES SE VIERON DESFAVORECIDOS LAMENTABLEMENTE POR EL COVID19.