DELINCUENTES IRRUMPIERON EN UNA VIVIENDA A MANO ARMADA-MIRAMAR

LA NOTICIA ES MUY RECIENTE Y TUVIMOS QUE CAMBIAR CIERTA INFORMACIÓN, Y CORROBORAR LA MISMA PUESTO QUE NADIE DA INFORMACIÓN CORRECTA DEL CASO.
E21 HS APROX.: EN CALLES 22 Y 25 EN LA CASA DE LOS PADRES DEL EX-INTENDENTE Y ACTUAL DIPUTADO PROVINCIAL GERMÁN DI CESARE, AL MENMOS CUATRO DELINCUENTES IRRUMPIERON EN LA VIVIENDA A PUNTA DE PISTOLA.
LA POLICÍA DISPUSO UN AMPLIO CERROJO EN LA CIUDAD PARA TRATAR DE UBICAR A ESTOS MALVIVIENTES.
SE DESCONOCE SI LLEVARON PERTENENCIAS Y DINERO POR EL MOMENTO.
SEGURAMENTE MAÑANA EN PARTE POLICIAL DIRÁN QUE SUCEDIÓ.