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DELINCUENTES IRRUMPIERON EN UNA VIVIENDA A MANO ARMADA-MIRAMAR


LA NOTICIA ES MUY RECIENTE Y TUVIMOS QUE CAMBIAR CIERTA INFORMACIÓN, Y CORROBORAR LA MISMA PUESTO QUE NADIE DA INFORMACIÓN CORRECTA DEL CASO.

E21 HS APROX.: EN CALLES 22 Y 25 EN LA CASA DE LOS PADRES DEL EX-INTENDENTE Y ACTUAL DIPUTADO PROVINCIAL GERMÁN DI CESARE, AL MENMOS CUATRO DELINCUENTES IRRUMPIERON EN LA VIVIENDA A PUNTA DE PISTOLA.

LA POLICÍA DISPUSO UN AMPLIO CERROJO EN LA CIUDAD PARA TRATAR DE  UBICAR A ESTOS MALVIVIENTES.

SE DESCONOCE SI LLEVARON PERTENENCIAS Y DINERO POR EL MOMENTO.

SEGURAMENTE MAÑANA EN PARTE POLICIAL DIRÁN QUE SUCEDIÓ.

Publicadas por Figaalvarado a la/s