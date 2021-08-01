1 DETENIDO EN ALLANAMIENTO POSITIVO POR UN ROBO-MIRAMAR

15 HS EN CALLES 15 Y 60 SE REALIZÓ UN ALLANAMIENTO POR UN ILÍCITO DEL DÍA 18 DE AGOSTO.
LA DRA. ANA CARO, FISCAL DEL DISTRITO,DIÓ ORDEN A LA SUB-DDI A REALIZAR EL ALLANAMIENTO, DANDO POSITIVO DETENIENDO A UN SUJETO MAYOR DE EDAD.
ESTE NO SE ENCONTRABA EN SU VIVIENDA AL LLEGAR POLICÍA
LUEGO SE PRESENTA EN LA SUB-DDI Y POR ORDEN DE LA FISCAL FUE DETENIDO.
SE ENCONTRÓ VESTIMENTA ROBADA A LA VÍCTIMA DINERO Y OTRAS PERTENENCIAS.
EL HECHO FUE EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR A LA ALTURA DEL CEMENTERIO PARQUE DE MAR DEL PLATA DONDE LA REMISERA (DETENIDA) Y CONDUCTORA DEL VEHÍCULO FUE LA QUE ENTREGÓ A ESTA MUJER PARA ASALTARLA.
ESTE SUJETO TIENE AMISTAD CON LOS QUE FUERON DETENIDOS EN ESTOS DÍAS POR OTROS ROBOS .
LAS AVERIGUACIONES PARA CONSEGUIR MÁS IMPLICADOS EN ESTA BANDA DELICTIVA, NO HAN TERMINADO AÚN YA QUE 5 DE SUS COMPONENTES DE DE LA MISMA ESTÁN DETENIDOS.
PRIMICIA DE FIGAALVARADO