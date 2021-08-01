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1 DETENIDO EN ALLANAMIENTO POSITIVO POR UN ROBO-MIRAMAR

15 HS EN CALLES 15 Y 60 SE REALIZÓ UN ALLANAMIENTO  POR UN ILÍCITO DEL DÍA  18 DE AGOSTO.

LA DRA. ANA CARO, FISCAL DEL DISTRITO,DIÓ ORDEN A LA SUB-DDI A REALIZAR EL ALLANAMIENTO, DANDO POSITIVO DETENIENDO A UN SUJETO MAYOR DE EDAD.

ESTE NO SE ENCONTRABA EN SU VIVIENDA AL LLEGAR POLICÍA  

LUEGO SE PRESENTA EN LA SUB-DDI Y POR ORDEN DE LA FISCAL FUE DETENIDO.

SE ENCONTRÓ VESTIMENTA ROBADA A LA VÍCTIMA DINERO Y OTRAS PERTENENCIAS.

EL HECHO FUE EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR A LA ALTURA DEL CEMENTERIO PARQUE DE MAR DEL PLATA DONDE LA REMISERA (DETENIDA) Y CONDUCTORA DEL VEHÍCULO FUE LA QUE ENTREGÓ A ESTA MUJER PARA ASALTARLA.

ESTE SUJETO TIENE AMISTAD CON LOS QUE FUERON DETENIDOS EN ESTOS DÍAS POR OTROS ROBOS .

LAS AVERIGUACIONES  PARA CONSEGUIR MÁS IMPLICADOS EN ESTA BANDA DELICTIVA, NO HAN TERMINADO AÚN YA QUE 5 DE SUS COMPONENTES DE DE LA MISMA ESTÁN DETENIDOS.

PRIMICIA DE FIGAALVARADO



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