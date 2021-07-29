VUELCA JEEP EN CERCANÍAS DEL1ER ARROYO DE MAR DEL SUD

17.30 HS: POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, ESTE JEEP VUELCA EN CERCANÍAS DEL 1ER ARROYO DE MAR DEL SUD. DONDE HAY UN SECTOR PARA ARENEROS, EL ACCIDENTE FUE EN UNA EXCURSIÓN ORGANIZADA.
FUE SOCORRIDO RÁPIDAMENTE
POR PERSONAL GUÍA DE MOTOS PANCHO DE MIRAMAR.
NO HUBO HERIDOS.
GRACIAS A LA RÁPIDA
ATENCIÓN DEL PERSONAL DE MOTOS PANCHO QUE AYUDARON INMEDIATAMENTE A SOCORRER A
ESTAS PERSONAS Y A UN CAN.
IGUALMENTE SE PIDE EN ESE SECTOR QUE LA MUNICIPALIDAD PONGA REFERENCIAS EN SECTORES PELIGROSOS, DONDE DÍAS ATRÁS HUBO OTROS VUELCOS.
ASÍ NO SE LAMENTARÁN
VICTIMAS INNECESARIAS.