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SE BUSCAN DOS PERSONAS QUE SE PERDIERON EN EL BOSQUE ENERGÉTICO-MIRAMAR

19HS: SE RECIBE PEDIDO DE PARADERO DE PERSONAS POSIBLEMENTE PERDIDAS EN EL BOSQUE ENERGÉTICO.

PASADOS LOS MINUTOS SON HABIDOS 3 DE ELLOS, VISITANTES DE LA CIUDAD, LOS CUALES AL ESTAR EN BUENAS CONDICIONES PUDIERON VOLVER A SUS CASAS

PERO NO TODO TERMINÓ AHÍ, UN VEHÍCULO QUE ESTABA ESTACIONADO EN EL PREDIO, NO ERA RETIRADO POR NADIE Y SEGÚN SE PUDO AVERIGUAR, ERAN DOS PERSONAS QUE NO HABÍAN VUELTO DE SU PASEO.

POLICÍA, BOMBEROS DEL LUGAR EN BÚSQUEDA DE LAS PERSONAS PERDIDAS.

AMPLIAREMOS.

ERAN TRES DOS MASCULINOS Y UNA FEMENINA QUE FUERON AVISTADOS 20.20HS.-

a la/s