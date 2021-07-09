SE BUSCAN DOS PERSONAS QUE SE PERDIERON EN EL BOSQUE ENERGÉTICO-MIRAMAR

19HS: SE RECIBE PEDIDO DE PARADERO DE PERSONAS POSIBLEMENTE PERDIDAS EN EL BOSQUE ENERGÉTICO.
PASADOS LOS MINUTOS SON HABIDOS 3 DE ELLOS, VISITANTES DE LA
CIUDAD, LOS CUALES AL ESTAR EN BUENAS CONDICIONES PUDIERON VOLVER A SUS CASAS
PERO NO TODO TERMINÓ AHÍ, UN VEHÍCULO QUE ESTABA ESTACIONADO
EN EL PREDIO, NO ERA RETIRADO POR NADIE Y SEGÚN SE PUDO AVERIGUAR, ERAN DOS
PERSONAS QUE NO HABÍAN VUELTO DE SU PASEO.
POLICÍA, BOMBEROS DEL LUGAR EN BÚSQUEDA DE LAS PERSONAS
PERDIDAS.
AMPLIAREMOS.
ERAN TRES DOS MASCULINOS Y UNA FEMENINA QUE FUERON AVISTADOS 20.20HS.-