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FARMACIAS DE TURNO-MIRAMAR-2021
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ROBAN DE ESTANCIA DOS GARRAFAS-MIRAMAR
20 HS: EN UNA ESTANCIA DETRÁS DE LOS GAUCHOS DEL SUD, AL LLEGAR PERSONAS QUE VIVEN EN EL LUGAR ENCUENTRAN QUE DESCONOCIDOS ROBAN 2 GARRAFAS.
ACTÚA POLICÍA LOCAL.
AMPLIAREMOS SI ES NECESARIO.
a la/s
miércoles, julio 21, 2021
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