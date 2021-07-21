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ROBAN DE ESTANCIA DOS GARRAFAS-MIRAMAR

20 HS: EN UNA ESTANCIA DETRÁS DE LOS GAUCHOS DEL SUD, AL LLEGAR PERSONAS QUE VIVEN EN EL LUGAR ENCUENTRAN QUE DESCONOCIDOS ROBAN 2 GARRAFAS.

ACTÚA POLICÍA LOCAL.

AMPLIAREMOS SI ES NECESARIO.

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