POLICÍA DEMORA A MENOR MOTORIZADO-MIRAMAR-VIDEO

APROXIMADAMENTE 15.20HS EN CALLES 12 ENTRE 25 Y 27, PERSONAL POLICIAL, CON AL MENOS 4 PATRULLEROS Y DOS MOTOS POLICIALES DETIENEN A UN MENOR DE 15 AÑOS QUE CIRCULABA CON UNA MOTO 110 CC.MM.
SEGÚN PERSONAS DEL LUGAR, EL MENOR ANDABA REALIZANDO MANIOBRAS PELIGROSAS, HASTA INCLUSIVE WILLY´S POR LA CALLE.
ESTA ACCIÓN ALERTÓ A LA POLICÍA QUE TRATA DE DETENERLO HASTA LLEGAR EN CERCANÍAS DEL HOTEL CASTELAR, DONDE PARA NO SER ATRAPADO EL MENOR EN CUESTIÓN ENTRA AL ESTACIONAMIENTO DEL HOTEL, EL CUAL NO ESTÁ FUNCIONANDO.
LUEGO DE HORA Y MEDIA EN EL LUGAR PROCEDIERON A REALIZAR LA ALCOHOLEMIA CORRESPONDIENTE, SECUESTRAR LA MOTO Y LLEVAR AL MENOR HASTA QUE LOS PADRES VAYAN A BUSCARLO.
NO SABEMOS SI FUE OTRO EL MOTIVO DE TANTO DESPLIEGUE, AL PARECER EL MENOR SE RETOBÓ CON LA POLICÍA QUE LO QUERÍA BAJAR DE LA MOTO, Y CON EL ESFUERZO MENOR, LA POLICÍA PUDO QUITARLO DEL MOTOVEHÍCULO.
SE LE HIZO PRECARIO, Y SEGÚN LOS JÓVENES QUE ESTABAN EN EL LUGAR, ADUJERON QUE EL DEMORADO NO HABÍA SIDO TRATADO BIEN POR EL PERSONAL POLICIAL, COSA QUE NO PUDIMOS TESTIMONIAR EN IMÁGENES, PUESTO QUE NO LLEGAMOS AL COMIENZO DEL HECHO.
SEGURAMENTE MAÑANA SALDRÁ EL PARTE POLICIAL DE ESTA NOTA Y SE CONFIRMARÁ LO SUCEDIDO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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