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PELEA ENTRE GRUPOS DE JÓVENES EN LA CIUDAD-MIRAMAR

05.00HS. APROX.EN CONTIENDA ENTRE  GRUPOS ANTAGÓNICOS   EN 23 Y 32, POLICÍA ACUDE AL LUGAR Y  DISPERSANDO A LOS SUJETOS.

DISPERSÁNDOSE POR  CALLES 36 ENTRE 25 Y 27, EN UNO DE ESOS GRUPOS,  APROXIMADAMENTE 12 A 15 PERSONAS, ES UBICADO POR LA POLICÍA, VIENDO A UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, CON UN CORTE EN SU CUERO CABELLUDO PRODUCTO DE GOLPE.

APARENTEMENTE NO ERAN  INVITADOS A UNA REUNIÓN Y QUISIERON ENTRAR  Y DE AHÍ LOS HECHOS DE VIOLENCIA.

LA MUJER NO QUISO SER ATENDIDA SANITARIAMENTE.

POLICÍA CONTROLÓ LA SITUACIÓN EN LA ZONA.

AGRADECEMOS A LUCIO LA INFORMACIÓN DONDE OBSERVÓ LO SUCEDIDO MIENTRAS TRATABA DE CARGAR COMBUSTIBLE.

a la/s