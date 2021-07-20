PELEA ENTRE GRUPOS DE JÓVENES EN LA CIUDAD-MIRAMAR

05.00HS. APROX.EN CONTIENDA ENTRE GRUPOS ANTAGÓNICOS EN 23 Y 32, POLICÍA ACUDE AL LUGAR Y DISPERSANDO A LOS SUJETOS.
DISPERSÁNDOSE POR CALLES 36 ENTRE 25 Y 27, EN UNO DE ESOS GRUPOS, APROXIMADAMENTE 12 A 15 PERSONAS, ES UBICADO POR LA POLICÍA, VIENDO A UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, CON UN CORTE EN SU CUERO CABELLUDO PRODUCTO DE GOLPE.
APARENTEMENTE NO ERAN INVITADOS A UNA REUNIÓN Y QUISIERON ENTRAR Y DE AHÍ LOS HECHOS DE VIOLENCIA.
LA MUJER NO QUISO SER ATENDIDA SANITARIAMENTE.
POLICÍA CONTROLÓ LA SITUACIÓN EN LA ZONA.
AGRADECEMOS A LUCIO LA INFORMACIÓN DONDE OBSERVÓ LO SUCEDIDO MIENTRAS TRATABA DE CARGAR COMBUSTIBLE.