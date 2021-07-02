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DETIENEN A UN HOMBRE CON ARMA BLANCA ATACÓ A POLICÍA CUANDO FUE REQUERIDA SU DOCUMENTACIÓN-BARRIO AEROPARQUE-MIRAMAR

18HS: POLICÍA ACUDE A CALLES 110 Y 13, DONDE  POR RAZONES QUE SE TRATA DE ESTABLECER, UN HOMBRE ESGRIMÍA CUCHILLO REALIZA  AMENAZAS  

INFORMACIÓN ENVIADA VÍA WHATSAPP

AL LLEGAR PERSONAL POLICIAL TRATA DE HERIR A UNO DE LOS EFECTIVOS. FUE REDUCIDO EL SUJETO Y DETENIDO, SE SECUESTRA EL ARMA..

DERIVADO AL NOSOCOMIO PARA HACER EL PRECARIO

HUBO HERIDO LEVE EN LA CARA DE UN UNIFORMADO.

SEGURAMENTE SERÁ DERIVADO A LA UNIDAD CARCELARIA DE BATÁN PARA LUEGO DECLARAR EN LOS ESTRADOS PERTINENTES EN MAR DEL PLATA

INFORMÓ FIGAALVARADO

a la/s

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