DETIENEN A UN HOMBRE CON ARMA BLANCA ATACÓ A POLICÍA CUANDO FUE REQUERIDA SU DOCUMENTACIÓN-BARRIO AEROPARQUE-MIRAMAR

18HS: POLICÍA ACUDE A CALLES 110 Y 13, DONDE POR RAZONES QUE SE TRATA DE ESTABLECER, UN HOMBRE ESGRIMÍA CUCHILLO REALIZA AMENAZAS
INFORMACIÓN ENVIADA VÍA WHATSAPP
AL LLEGAR PERSONAL POLICIAL TRATA DE HERIR A UNO DE LOS EFECTIVOS. FUE REDUCIDO EL SUJETO Y DETENIDO, SE SECUESTRA EL ARMA..
DERIVADO AL NOSOCOMIO PARA HACER EL PRECARIO
HUBO HERIDO LEVE EN LA CARA DE UN UNIFORMADO.
SEGURAMENTE SERÁ DERIVADO A LA UNIDAD CARCELARIA DE BATÁN PARA LUEGO DECLARAR EN LOS ESTRADOS PERTINENTES EN MAR DEL PLATA
INFORMÓ FIGAALVARADO
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