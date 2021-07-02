ANTICIPO: SE FORMÓ UN NUEVO TRIBUNAL Y RICARDO PANADERO VOLVERÁ A NUEVO JUICIO POR EL CASO NATALIA MELMANN

LA FISCAL DRA. ANA MARÍA CARO EN CONVERSACIÓN TELEFÓNICA CON FIGAALVARADO,DONDE NOS ANUNCIÓ QUE SE CONFORMÓ UN NUEVO TRIBUNAL PARA JUZGAR A RICARDO PANADERO POR EL CASO DE NATALIA MELMANN.
EL 7 DE JULIO PRÓXIMO HABRÁ UNA AUDIENCIA PARA EL NUEVO OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN JUICIO QUE SE VOLVERÁ A REALIZAR EN EL CASO DE LA MUERTE DE LA JOVEN.
PANADERO NO ESTUVO EN EL PRIMER PROCESO PORQUE LA JUSTICIA LO HABÍAN SOBRESEÍDO.
LA DRA, CARO TOMÓ DE NUEVO EL CURSO DE ESTE CASO Y AHORA SE HIRÍA A JUICIO NUEVAMENTE DEBIDO A NUEVAS PRUEBAS RESCATADAS EN LOS ÚLTIMOS MESES.
AMPLIAMOS QUE LA DRA. ANA MARIA CARO TENDRÍA LA POSIBILIDAD DE VOLVER A INCORPORARSE A LA FISCALÍA LOCAL DE GRAL. ALVARADO EN MIRAMAR.
ESA ACCIÓN REEMPLAZARÍA A LA DRA. FLORENCIA SALAS, LA CUAL REALIZÓ MUY BUENA GESTIÓN EN NUESTRO DISTRITO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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