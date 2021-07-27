ANDABA RAPIDITO POR LA COSTA Y FUE INTERCEPTADO EN PLENO CENTRO-MIRAMAR

18.20HS: UN FORD ESCORT FUE INTERCEPTADO POR PERSONAL POLICIAL POR REALIZAR MANIOBRAS PELIGROSAS CON EL EXCESO DE VELOCIDAD POR LA COSTA.
SE LLAMA A TRÁNSITO A CORROBORAR SI EL VEHÍCULO NO ESTÁ EN FALTA, PUESTO QUE NO TENDRÍA CHAPA O DOMINIO EN SU PARTE DELANTERA.
SEGÚN NOS INFORMÓ UN CIUDADANO EN EL LUGAR A LA REDACCIÓN, ESTE VEHÍCULO HABRÍA SIDO DIVISADO POR LAS CÁMARAS Y POR ESO HUBICAN EL MISMO EN CALLES 20 Y 21 ESTACIONADO .
CONSTATAN DOCUMENTACIÓN DEL RODADO, TODO HACE PENSAR QUE SE LE LABRARÁ ACTA DE INFRACCIÓN.