ACCIDENTE EN RUTA 88-GRAL. ALVARADO-UN MUERTO

EN HORAS DE LA MAÑANA, APROX. 7.30 HS, PERSONAL POLICIAL DE VIAL DE LA BALLENERARECIBE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE EN EL KM. 60 DE LA RUTA 88, DONDE UN CAMIÓN
Y UNA CAMIONETA COLISIONARON,
AMPLIAREMOS EN LO POSIBLE ESTA INFORMACIÓN
LOS OCUPANTES ERAN DE MAR DEL PLATA Y POR AHORA SE DESCONOCEN LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE AUNQUE LA NIEBLA PUDO SER UNO DE LOS FACTORES DEL MISMO.
NO DESCARTAMOS POR EL IMPACTO FALLECIDO/S
AGRADECEMOS AL CIUDADANO LUDUEÑA EL ENVÍO DE LAS FOTOS
AMPLIAMOS:
FALLECE UNA PERSONA DE 39 AÑOS, CONDUCÍA UN RENAULT KANGOO, EN CERCANÍAS DEL PARAJE SAN JOSÉ. EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN DE 42 AÑOS NO SUFRIÓ HERIDAS DE CONSIDERACIÓN.
AL PARECER UNA CAMIONETA FORD RANGER HABRÍA PARTICIPADO EN EL SINIESTRO SIN SUFRIR DAÑOS. EL TEST DE ALCOHOLEMIA DIO NEGATIVO EN TODOS LOS IMPLICADOS.
LA COLISIÓN FUE FRONTAL CON UN CAMIÓN.
INFORMÓ FIGAALVARADO