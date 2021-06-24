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UN HOMBRE MAYOR SE LE DISPARA PERDIGÓN DE ARMA DE AIRE COMPRIMIDO -MIRAMAR

EN CALLES 31 Y 44 BARRIO LA PALMA,  HACE INSTANTES NOS INFORMAN QUE UN HOMBRE MAYOR ESTABA MANIPULANDO UN ARMA DE AIRE COMPRIMIDO Y SE LE DISPARA UN PERDIGÓN EN UNO DE SUS OJOS.

POLICÍA ACTÚA EN EL LUGAR Y ESPERAN AMBULANCIA.

INFORMÓ FIGAALVARADO


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