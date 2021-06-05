PREFECTURA INTERVINO PARA SACAR A SURFISTAS DEL MAR-MIRAMAR

EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL DE PREFECTURA INTERVINO EN LA COSTA, PARA TRATAR DE SACAR A SURFISTAS DEL MAR.
SEGÚN POR PROTOCOLO, ESTARÍA VETADO CIRCULAR POR EL MAR CON TABLAS DE SURF.
ES EVIDENTE QUE ESTA ORDEN ES ALGO MOLESTA PARA LOS SURFISTAS QUE NO QUISIERON SALIR DEL AGUA CUANDO LA POLICÍA LES HABÍA ADVERTIDO.
ESTAMOS EN PANDEMIA Y REALIZAR CIERTAS ACTIVIDADES ESTÁN PROHIBIDAS.
OJALA TERMINE DE UNA VEZ ESTA FORMA DE PROTOCOLOS, LA GENTE ESTÁ CANSADA YA DE NO ESTAR LIBRE Y ENCIMA BAJO PRESIONES ECONÓMICAS.
PIENSEN Y VACUNEN DE UNA VEZ A LA POBLACIÓN.
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