ESCRUCHE EN VIVIENDA-MIRAMAR

CUANDO REGRESA A SU VIVIENDA NOTA ROTURA DE CANDADO Y AVISÓ A LA POLICÍA.
BARRIO PARQUEMAR: DESCONOCIDOS ROMPEN CANDADO DE INGRESO Y SE LLEVAN EQUIPO DE MÚSICA, GARRAFA Y OTROS.
NOTA ENVIADA POR VECINO DEL LUGAR
FOTO ILUSTRATIVA
CUANDO REGRESA A SU VIVIENDA NOTA ROTURA DE CANDADO Y AVISÓ A LA POLICÍA.
BARRIO PARQUEMAR: DESCONOCIDOS ROMPEN CANDADO DE INGRESO Y SE LLEVAN EQUIPO DE MÚSICA, GARRAFA Y OTROS.
NOTA ENVIADA POR VECINO DEL LUGAR
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