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ESCRUCHE EN VIVIENDA-MIRAMAR

CUANDO REGRESA A SU VIVIENDA NOTA ROTURA DE CANDADO Y AVISÓ A LA POLICÍA.

BARRIO PARQUEMAR: DESCONOCIDOS ROMPEN CANDADO DE INGRESO Y SE LLEVAN EQUIPO DE MÚSICA, GARRAFA Y OTROS.

NOTA ENVIADA POR VECINO DEL LUGAR

FOTO ILUSTRATIVA

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