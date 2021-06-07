ENCUENTRAN A OTRO COMPONENTE DE LA BANDA QUE ASALTÓ A MUJERES EN EL BARRIO LAS LOMAS-MIRAMAR

EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL DE LA SUB-DDI AL MANDO DEL CRÍO. SERGIO GUILLÉN POR ORDEN DE LA FISCAL DISTRITAL DRA FLORENCIA SALAS, REALIZARON ALLANAMIENTO EN UN BARRIO DE LA CIUDAD, DONDE UNA PERSONA FUE DETENIDA .
SE ENCONTRÓ ARMA POSIBLEMENTE USADA EN EL HECHO Y FUE DETENIDO UN SUJETO POR ENCUBRIMIENTO.
EL HECHO HABÍA PASADO HACE TRES DÍAS EN EL BARRIO LAS LOMAS DONDE SE LLEVAN CASI 2.000.000 DE PESOS.
LA POLICÍA COMO LA FISCAL SIGUEN BUSCANDO MÁS IMPLICADOS, SEGÚN NOS INFORMARON FUENTES FIDEDIGNAS.
AMPLIAREMOS Y FUE PRIMICIA ESTA NONICIA Y EL CASO DE FIGAALVARADO.
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