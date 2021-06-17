DOS MUJERES GOLPEAN EN LA CABEZA A OTRA Y FUERON DETENIDAS-MIRAMAR

15HS: EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE RESOLVER PERSONAL POLICIAL ASISTE A UNA MUJER GOLPEADA EN LA CABEZA EN AV. 9 ENTRE 44 Y 46.
POLICÍA DEMORA A DOS FEMENINAS LAS CUALES PODRÍAN SER LA AGRESORAS DE LA VÍCTIMA QUE SERÁ DERIVADA AL HOSPITAL PARA SUS CURACIONES
LA MISMA NO IRÍA SOLA, ESTARÍA EN COMPAÑÍA, A CONFIRMAR, CON UNA AMIGA MAYOR DE EDAD.
APARENTEMENTE PROBLEMAS ENTRE LAS PARTES NO RESUELTOS.
LAS PERSONAS IMPLICADAS EN ESTE HECHO REALIZARÁN EL PRECARIO MÉDOCO.
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