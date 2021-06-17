.

.

DOS MUJERES GOLPEAN EN LA CABEZA A OTRA Y FUERON DETENIDAS-MIRAMAR


15HS: EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE RESOLVER PERSONAL POLICIAL ASISTE A UNA MUJER GOLPEADA EN LA CABEZA EN AV. 9 ENTRE 44 Y 46.

POLICÍA DEMORA A DOS FEMENINAS LAS CUALES PODRÍAN SER LA AGRESORAS DE LA VÍCTIMA QUE SERÁ DERIVADA AL HOSPITAL PARA SUS CURACIONES

LA MISMA NO IRÍA SOLA, ESTARÍA EN COMPAÑÍA, A CONFIRMAR,  CON UNA AMIGA MAYOR DE EDAD.  

APARENTEMENTE PROBLEMAS ENTRE LAS PARTES NO RESUELTOS.

LAS PERSONAS IMPLICADAS EN ESTE HECHO REALIZARÁN EL PRECARIO MÉDOCO.

a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )