Demoran a mechera en el Toledo-MIRAMAR-VIDEO

APROXIMADAMENTE 14.39HS, EN AV. 23 ENTRE 36 Y 38 UNA MUJER DE 32 AÑOS, FUE APREHENDIDA POR POLICÍA LOCAL.
ESTA CIUDADANA ESTABA DENTRO DEL SUPERMERCADO Y AL PARECER, PERSONAL DEL MISMO PUDO CORROBORAR POR CÁMARAS INTERNAS QUE LA DEMORADA SE LLEVABA DENTRO DE SUS ROPAS PMERCADERÍA QUE NO QUERÍA PAGAR.
LA POLICÍA ACTUÓ RÁPIDAMENTE Y SEGURAMENTE SERÁ INFRACCIONADA POR SU ACCIONAR Y DEJADA EN LIBERTAD.
SI USTED NECESITA MERCADERÍA PORQUE NO LE ALCANZA VIVIR, DIRÍJASE A DESARROLLO HUMANO Y EXPLIQUE SU SITUACIÓN, ALLÍ LA ATENDERÁN CORRECTAMENTE.
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