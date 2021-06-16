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Demoran a mechera en el Toledo-MIRAMAR-VIDEO

APROXIMADAMENTE 14.39HS, EN AV. 23 ENTRE 36 Y 38 UNA MUJER DE 32 AÑOS,  FUE APREHENDIDA POR POLICÍA LOCAL.

ESTA CIUDADANA ESTABA DENTRO DEL SUPERMERCADO Y AL PARECER, PERSONAL DEL MISMO PUDO CORROBORAR POR CÁMARAS INTERNAS QUE LA DEMORADA SE LLEVABA DENTRO DE SUS ROPAS PMERCADERÍA QUE NO QUERÍA PAGAR.

LA POLICÍA ACTUÓ RÁPIDAMENTE Y SEGURAMENTE SERÁ INFRACCIONADA POR SU ACCIONAR Y DEJADA EN LIBERTAD.

SI USTED NECESITA MERCADERÍA PORQUE NO LE ALCANZA VIVIR, DIRÍJASE A DESARROLLO HUMANO Y EXPLIQUE SU SITUACIÓN, ALLÍ LA ATENDERÁN CORRECTAMENTE.

a la/s

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