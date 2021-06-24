COMPACTARÁN LOS VEHÍCULOS NO RETIRADOS EN EL PREDIO MUNICIPAL-MIRAMAR

HACE RATO QUE VENÍAMOS HABLANDO DE ¿CUÁNDO Y CÓMO? SE RESOLVERÍA ELIMINAR UNIDADES SECUESTRADAS DE ESTE CEMENTERIO VEHICULAR EN LA CIUDAD.
ESTÁ UBICADO EN AV. 9 Y 72. JUNTO AL PRONACOM MOTOS, AUTOS Y ARMAZONES METÁLICOS DE ACARREO, MÁS DE 800 VEHÍCULOS SERÁN ELIMINADOS POR MEDIO DE LA COMPACTACIÓN Y LO RECAUDADO SERÁ DADO A LA COOPERATIVA DEL HOSPITAL MUNICIPAL.
LA MAYORÍA DE ESTOS VEHÍCULOS FUERON ABANDONADOS POR SUS DUEÑOS, POR NO TENER LOS DOCUMENTOS DE LOS MISMOS, POR ACCIDENTES VIALES, Y LO MÁS LLAMATIVO ES QUE FUERON DESESTIMADOS POR LA REMUNERACIÓN DE LAS MULTAS, SON ONEROSAS COMO LOS ACARREOS CON GRÚA.
LA MODA DE COMPRAR MOTOS ARRASÓ A PARTIR DEL 2010 EN ADELANTE, DONDE ESTOS MOTOVEHÍCULOS ERAN ACCESIBLES A SU COMPRA, DE ALLÍ FUE LA MUTACIÓN DE ELEGIR LA MOTO POR AGILIDAD Y CONFORT DEJANDO LAS 2 RUEDAS A PEDAL DE LADO. PERO NO TODOS SABEN CONDUCIR UNA.
LA BICICLETA ES UN RODADO DE MUCHO MENOR RIESGO PARA CONDUCIR EN LA CIUDAD, REÚNE A FAMILIAS A SALIR A PASEAR Y NO CONSUME COMBUSTIBLE.
LOS INNUMERABLES ACCIDENTES COMENZARON A SUMARSE A LAS ESTADÍSTICAS DE CONTROL MUNICIPAL, MÁS ALLÁ QUE MUCHOS SE NIEGAN A LLEVAR EL CASCO PUESTO EN LA CABEZA Y NO COLGANDO O UBICADO EN EL CODO.
TODO SE ENCARECIÓ DEBIDO A LA TERRIBLE INFLACIÓN QUE SUFRE EL PAÍS. AHORA EL RODADO CUESTA COMPRARLO NUEVO Y SI NO TIENE TRANSFERENCIA O PODER BRINDADO PARA CONDUCIR, SERÁ SECUESTRADO Y ENVIADO A ESTE REDUCTO MUNICIPAL.
VEREMOS CON EL PASO DEL TIEMPO SI ESTAS DISPOSICIONES SE CUMPLEN, YA HACE AÑOS VENIMOS ESPERANDO ESTO Y SI UD. POSEE AUTO, MOTO U OTRA MOVILIDAD DE PORTE, TENGA BIEN POSEER UN SEGURO.
No hay comentarios :
Publicar un comentario