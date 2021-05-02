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Se realizó homenaje a los caídos de Malvinas en la Pzlta. Ara General Belgrano-VIDEO

HOY MARTES 2 DE MAYO, SE REALIZÓ UN HOMENAJE A LOS EX-COMBATIENTES Y ESPECIALMENTE A LOS CAÍDOS EN EL ARA GENERAL BELGRANO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER.
REPRESENTANTES DE ESE SECTOR DIERON UNAS PALABRAS PÀRA RECORDAR A LOS CAÍDOS POR TIERRA, MAR Y AIRE EN LA RECUPERACIÓN DE LAS MALVINAS EN ABRIL DE 1982.


ESTUVO PRESENTE EL INTENDENTE SEBASTIAN IANANTUONY, JUNTO A FERNANDO BISCIOTTI,  AUTORIDADES, FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS SOLDADOS HOMENAJEADOS.

HUBO UNA ENTREGA SIMBÓLICA DE UN TRABAJO HECHO A MANO POR LA SRA. ELENA BRESISKI.

SE VOCALIZÓ  EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO.


a la/s

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