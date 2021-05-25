RECTIFICAMOS UNA INFORMACIÓN-CASO REUNIÓN DE CLUB-MIRAMAR

DEBIDO A UNA INFORMACIÓN QUE EXPUSIMOS, NOS VEMOS EN RECTIFICAR LA MISMA.
SEGÚN CIUDADANO, ANOCHE SE HABRÍA REUNIDO GENTE DE LA LIGA DE FÚTBOL EN EL CLUB SUDAMÉRICA.
ESTUVIMOS AVERIGUANDO EN POLICÍA, INSPECCIÓN Y AMIGOS DEL CLUB, QUE NO SABÍAN NADA DE LO SUCEDIDO.
ENTONCES LUEGO DE HABLAR CON EL PTE. DE LA LIGA ROBERTO NETO, NOS DIJO QUE ERA TODO FALAZ, Y QUE EN NINGÚN MOMENTO LA LIGA SE HABRÍA PRESTADO PARA DICHO ENCUENTRO SOCIAL.
RECTIFICAMOS DICHA INFORMACIÓN. YA SABEMOS QUE NADIE ESTÁ EXENTOS DE ERRORES.
SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS, HACÍA TIEMPO QUE NO TENÍAMOS QUE DAR UNA RECTIFICACIÓN VALEDERA.
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