PROPUESTA PÚBLICA AL INTENDENTE DE GRAL. ALVARADO SEBASTIÁN IANANTUONY-GRAL. ALVARADO

EN UNA CHARLA ENTRE EL INTENDENTE SEBASTIAN IANANTUONY, EL QUE ESCRIBE (EUGENIO BRIA) SUGIRIÓ TAMBIÉN EN NUESTRO DISTRITO REALIZAR LO QUE HAN PROPUESTO Y APROBADO EN LA LOCALIDAD DE LA PLATAEL CENSO Y CONTROL DE CANES SUPUESTAMENTE DE RAZAS PELIGROSAS, PARA TAMBIÉN PODER CONTROLAR A LOS DUEÑOS DE LOS MISMOS, LOS ANIMALES SE MAL ACOSTUMBRAN Y HAY QUE ENSEÑAR A CORREGIR ESTA MODALIDAD DE "A MI QUE ME IMPORTA" HASTA QUE LE TOCA ALGÚN ACCIDENTE.
SE CREE QUE EN LOS PERROS TENDRÁN QUE ADQUIRIR UN CHIP PARA SABER DE QUIÉN ES Y SI ESTÁ SUELTO SIN LA DEBIDA SEGURIDAD QUE CORRESPONDE, PODER UBICARLOS Y LUEGO SANCIONAR A SUS PROPIETARIOS SI CORRESPONDE HACERLO.
DEBIDO A QUE YA HAN SUCEDIDO MORDEDURAS Y ACCIDENTES EN DISTINTAS CALLES DE NUESTRA CIUDAD, SE HACE ESTA PROPUESTA Y PONER MULTAS EJEMPLARES, ASÍ NO SE REALIZARÍA DE NUEVO LA INFRACCIÓN QUE TANTA PROTESTA CON RAZÓN TIENE LA SOCIEDAD.
TAMBIÉN TRATAR A PERROS QUE DEAMBULAN POR LA CIUDAD Y ESPECIALMENTE EN EL CENTRO DE LA MISMA, DONDE LOS PICHICHOS CORREN LADRAN Y ATACAN A VEHÍCULOS, ESPECIALMENTE MOTOS Y BICICLETAS.
ESTARÍA BUENO QUE LAS INFRACCIONES QUE SE RECAUDEN AL PAGARLAS, VAYAN A UN FONDO COMÚN REFERIDO AL TEMA: PODER MANTENER LOS CANES SUELTOS Y BRINDAR MEDICAMENTOS PRIMARIOS A LA VÍCTIMA, PORQUE TODO LO DEMÁS IRÍA A CARGO DE LOS DUEÑOS DEL PERRO EN CUESTIÓN.
POR LO MENOS EMPEZAMOS CON ESTO..LA IDEA SON TAMBIÉN CON LOS EQUINOS SUELTOS, DONDE LOS CONCEJALES TENDRÁN QUE ESTUDIAR DE ALGUNA VEZ EL TEMA.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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