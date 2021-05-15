PARA SER EL MEJOR, HAY QUE TRABAJAR DURO Y NO ROBAR EL TRABAJO DE LOS DEMÁS....NO SON CREÍBLES-MIRAMAR

ESTO SUCEDIÓ EN EL 2017: VEMOS LAMENTABLEMENTE, QUE PERSONAS QUE VIVEN DE LOS DEMÁS ROBAN TRABAJOS DE SUS COLEGAS HACIÉNDOSELA PROPIA NI SIQUIERA SACÓ LA VOZ DEL DIRECTOR DE FIGAALVARADO.
ESTA NOTA PERTENECE A FIGAALVARADO Y EL VIDEO LÓGICAMENTE TAMBIÉN.
EL CARADURA DEL QUE REGENTEA ESE FACEBOOK NO DA CONFIANZA A SUS SEGUIDORES NI SIQUIERA A LOS COMERCIOS QUE LO APOYAN,
DESTAPAMOS UN RATÓN DE VERDULERÍA, NI SIQUIERA NOS HA CONSULTADO. ENCIMA LA NOTA LE FUE PAGA....¿QUÉ TAL?
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