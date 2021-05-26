DEBIDO A LOS PROTOCOLOS TOMADOS POR EL COVID 19 POR EL MUNICIPIO DE GRAL. ALVARADO, COMERCIANTES REALIZARON UNA PROTESTA PIDIENDO PODER TRABAJAR EN SUS COMERCIOS.SABEMOS QUE ESTA ETAPA PROTOCOLAR TERMINA EL DOMINGO 30 DE MAYO SEGÚN PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, PERO ¿QUIÉN DICE QUE SE VOLVERÁ A LA NORMALIDAD CONOCIENDO LO SUCEDIDO EL AÑO PASADO?. LA GENTE PIDE REUNIRSE CON EL INTENDENTE. VEREMOS QUE SUCEDE.
MARCHA EN INMEDIACIONES DE LA MUNICIPALIDAD POR EL DERECHO AL TRABAJO-MIRAMAR-VIDEO
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