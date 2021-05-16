LUEGO DE SER MORDIDA POR UN PITBULL , LA MADRE DE LA MENOR REALIZA ESCRACHE PÚBLICO VÍA FACEBOOK-MIRAMAR-VIDEO

EN LAS ÚLTIMAS HORAS, NOS ESCRIBIÓ LA TÍA DE LA NENA MORDIDA POR UN PITBULL EL VIERNES 14.
NOS ENVIÓ UNA FOTO CON LAS HERIDAS EN LA PIERNA DE LA MENOR Y UN VIDEO, EL CUAL NOS PIDIÓ QUE SUBAMOS EL MISMO, YA QUE AL PARECER LA DUEÑA DEL CAN, NI SIQUIERA SE HACE CARGO DE LA MEDICACIÓN, CREMA Y GASAS A UTILIZAR, COSA QUE NO PODEMOS CONSTATAR.
RECORDAMOS QUE LA PROGENITORA DE LA VÍCTIMA, YA HABÍA SUFRIDO EL ROBO DEL CUERPO DE SU HIJO EN EL CEMENTERIO LOCAL.
NO PONEMOS DIRECCIÓN DE ESTA VIVIENDA.
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