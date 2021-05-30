ESTUVIMOS EN EL VIVERO...NO VIMOS NI UN PAJARITO-MIRAMAR-VIDEO

EN HORAS DEL MEDIODÍA ESTUVIMOS POR LA ENTRADA AL VIVERO DE AV. 26.
CON SORPRESA ESTABA ABIERTA. ENTRAMOS DIMOS UNA VUELTA Y NOS FUIMOS,
AL PARECER PERSONAL DE GUARDIA URBANA ENTRA Y SALE . O PERSONAL DEL VIVERO, Y NO SE DIERON CUENTA QUE DEJARON EL PASO ABIERTO.
FUIMOS HASTA EL BOSQUE ENERGÉTICO Y TAMPOCO AVISTAMOS PERSONAS.
CUANDO REGRESAMOS LA PUERTA DE INGRESO ESTABA VALLADAIGUALMENTE MENOS MAL NO HABÍA NADIE...
COMO SE EXTRAÑAN LAS REUNIONES FAMILIARES EN ESE SECTOR...
EL MISMO SE ENCUENTRA BIEN CUIDADO Y LIMPIO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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