ENCUENTRAN A JOVEN ABOGADA EN POSIBLE SUICIDIO FALLECIDA -MIRAMAR

LAMENTABLE NOTICIA NOS ACABAN DE COMUNICAR QUE EN CALLES 19 Y 24, UNA NUJER SE QUITA LA VIDA POR AHORCAMIENTO.
TENÍA UN HIJO DE 7 AÑOS.
ERA ABOGADA Y HABRÍA TENIDO UN ENTREDICHO HACE UN ANO CON PERSONAL DE TRÁNSITO EN OPERATIVO NOCTURNIDAD, EL CUAL DENUNCIÓ.
ERA ORIUNDA DE MECHONGUÉ Y AVISÓ, SEGÚN INFORMACIÓN A SU PAREJA, QUE IBA A TOMAR ESTA DRÁSTICA DECISIÓN.
NUESTRO PÉSAME A FAMILIARES Y AMIGOS.
FORMABA PARTE DE UNA AGRUPACIÓN POLÍTICA NUEVA "DESPERTAR"
NOTA CON MARCELO PASCUAL:
AQUÍ ESTÁ SU NOMBRE EN LA NOTA REALIZADA
https://www.facebook.com/100001424362724/videos/3403644059693039/
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