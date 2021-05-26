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ENCUENTRAN A JOVEN ABOGADA EN POSIBLE SUICIDIO FALLECIDA -MIRAMAR

LAMENTABLE NOTICIA NOS ACABAN DE COMUNICAR QUE EN CALLES 19 Y 24, UNA NUJER SE QUITA LA VIDA POR AHORCAMIENTO.

TENÍA UN HIJO DE 7 AÑOS.

ERA ABOGADA Y HABRÍA TENIDO UN ENTREDICHO HACE UN ANO CON PERSONAL DE TRÁNSITO EN OPERATIVO NOCTURNIDAD, EL CUAL DENUNCIÓ.  

ERA ORIUNDA DE MECHONGUÉ Y AVISÓ, SEGÚN INFORMACIÓN A SU PAREJA, QUE IBA A TOMAR ESTA DRÁSTICA DECISIÓN.

NUESTRO PÉSAME A FAMILIARES Y AMIGOS. 

FORMABA PARTE DE UNA AGRUPACIÓN  POLÍTICA NUEVA "DESPERTAR"


NOTA CON MARCELO PASCUAL:

AQUÍ ESTÁ SU NOMBRE EN LA NOTA REALIZADA

https://www.facebook.com/100001424362724/videos/3403644059693039/

a la/s

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